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Пеп о «Ман Сити»: «Солнце взойдет. Рано или поздно все изменится»

Пеп Гвардиола высказался о плохих результатах «Манчестер Сити».

«Рано или поздно это произойдет [ситуация изменится]. Я знаю это. Знаю, что все изменится. Солнце взойдет. И мы вернемся. Я не могу сказать, когда это произойдет.

Я уже говорил раньше, что за весь сезон мы ни разу не тренировались с полным комплектом защитников. Важные игроки долго отсутствуют. Нет Родри, центральных защитников», – сказал тренер «Ман Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
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