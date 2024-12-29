Пеп о «Ман Сити»: «Солнце взойдет. Рано или поздно все изменится»

Пеп Гвардиола высказался о плохих результатах «Манчестер Сити».

«Рано или поздно это произойдет [ситуация изменится]. Я знаю это. Знаю, что все изменится. Солнце взойдет. И мы вернемся. Я не могу сказать, когда это произойдет.

Я уже говорил раньше, что за весь сезон мы ни разу не тренировались с полным комплектом защитников. Важные игроки долго отсутствуют. Нет Родри, центральных защитников», – сказал тренер «Ман Сити».