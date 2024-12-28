Гвардиола о «Ман Сити»: «Сколько лет мы были потрясающе стабильны? Небольшой спад был ожидаем, но не такой. Причина в травмах 7-8 важных игроков»

Пеп Гвардиола высказался о спаде «Манчестер Сити» после ряда успешных сезонов.

«Главные испытания у меня уже позади. И рано или поздно мы вернемся. Но благодаря этому вспоминается, насколько хорошо было раньше, это правда. Сейчас я понимаю, чего мы добились. Иногда у нас бывали травмы, но сколько лет мы демонстрировали потрясающую стабильность?

То, что будет небольшой спад, ожидаемо. Но мы не ожидали настолько большого.

Основная причина – травмы семи или восьми важных футболистов. После этого играть каждые три дня становится сложнее», – отметил главный тренер «Манчестер Сити ».