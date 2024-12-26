«Манчестер Сити» пропустил 62 гола в этом календарном году – худший результат с 2016-го

«Манчестер Сити» пропустил 62 гола за календарный год.

Команда тренера Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном » (1:1) в игре 18-го тура АПЛ .

За календарный 2024 год «горожане» пропустили 62 мяча.

Команда не пропускала столько с 2016 года (67 голов).

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити » с лета 2016 года, до этого командой руководил Мануэль Пеллегрини .

Команда продолжит этот сезон 29 декабря матчем против «Лестера».