«Манчестер Сити» пропустил 62 гола в этом календарном году – худший результат с 2016-го
«Манчестер Сити» пропустил 62 гола за календарный год.
Команда тренера Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) в игре 18-го тура АПЛ.
За календарный 2024 год «горожане» пропустили 62 мяча.
Команда не пропускала столько с 2016 года (67 голов).
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года, до этого командой руководил Мануэль Пеллегрини.
Команда продолжит этот сезон 29 декабря матчем против «Лестера».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Squawka
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