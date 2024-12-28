Беллингем о «Реале»: «5 титулов за год – это хорошо, но мы хотим еще много лет творить историю. Я в лучшем клубе мира»
27 декабря англичанин получил приз Globe Soccer Awards как лучший полузащитник года.
«Спасибо всем вам и Globe Soccer за приглашение. Приятно видеть так много легендарных игроков.
Для меня большая честь выиграть этот трофей. Это было бы невозможно без моих партнеров по команде, тренерского штаба и моей семьи. Большое вам всем спасибо.
Я надеялся выигрывать титулы с мадридским «Реалом». Я подписал контракт с лучшим клубом мира. У меня лучшие партнеры по команде и лучший тренерский штаб. Я жажду побеждать еще больше. Пять титулов за один год – это хорошо, но мы с этим поколением игроков хотим еще много лет работать и продолжать творить историю мадридского «Реала», – сказал Беллингем.
В составе «сливочных» Джуд стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионом и обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка Европы и Межконтинентального кубка.
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