Бруну Фернандеш: Роналду остается игроком высокого уровня и помогает Португалии.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » и сборной Португалии Бруну Фернандеш заявил, что Криштиану Роналду по-прежнему помогает национальной команде.

«Криштиану продолжает оставаться игроком очень высокого уровня в штрафной.

Он отвлекает защитников и создает пространство для других игроков. Если Криштиану не играет, а играет [Гонсалу Рамуш], он силен в прессинге и хорош в диагональных забегах.

Когда я не играю, а Бернарду Силва играет на позиции «десятки», он дает больше владения мячом, я же делаю больше завершающих передач. Это все так. Все игроки вносят свой вклад и отнимают что-то у других. Криштиану такой же, как и мы. Мы должны уметь адаптироваться и усиливать качества друг друга, чтобы это пошло на пользу национальной команде.

Я знаю, люди думают, что мы играем лучше без Роналду, что игроки более свободны и гибки. Я думаю, что если это происходит, то отчасти это наша вина. Мы не беспокоимся, если Криштиану находится на поле, потому что Криштиану может нам помочь», – сказал Фернандеш в интервью Canal 11.