Винисиус о признании игроком года на Globe Soccer Awards: «Выиграть приз на глазах у кумиров – Роналду и Неймара – большая честь. Я долго боролся за эту награду»
Винисиус Жуниор высказался о получении приза лучшему игроку года.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии был признан лучшим футболистом года на церемонии Globe Soccer Awards.
«Криштиану [Роналду] – мой кумир наряду с Неймаром. Для меня большая честь выиграть награду лучшему игроку сезона на глазах у двух моих кумиров.
Я хочу поблагодарить всех моих коллег и мою семью, а также «Фламенго», который дал мне проявить себя. Всех болельщиков, которые меня поддерживают. Globe Soccer – это награда, за которую я долго боролся», – сказал Винисиус.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем