Беллингем – лучший игрок декабря в Ла Лиге. Хавбек «Реала» опередил Рафинью и Гризманна
Джуд Беллингем признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге.
Полузащитник «Реала» получил приз по итогам декабря, победив в голосовании болельщиков. Он опередил Рафинью Диаса («Барселона»), Антуана Гризманна («Атлетико»), Ойана Сансета («Атлетик») и Сандро Рамиреса («Лас-Пальмас»).
В декабре англичанин провел 5 матчей в рамках чемпионата Испании, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ла Лиги
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