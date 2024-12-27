Беллингем – лучший игрок декабря в Ла Лиге. Хавбек «Реала» опередил Рафинью и Гризманна

Джуд Беллингем признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге.

Полузащитник «Реала » получил приз по итогам декабря, победив в голосовании болельщиков. Он опередил Рафинью Диаса («Барселона »), Антуана Гризманна («Атлетико »), Ойана Сансета («Атлетик») и Сандро Рамиреса («Лас-Пальмас»).

В декабре англичанин провел 5 матчей в рамках чемпионата Испании, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь .