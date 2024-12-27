Винисиус о словах Роналду про «Золотой мяч»: «Я верю, что я лучший, раз он так говорит»

Винисиус Жуниор отреагировал на слова Криштиану Роналду о «Золотом мяче».

39-летний нападающий «Аль-Насра » не согласился с итогами голосования France Football, по итогам которого лучшим футболистом сезона был признан Родри, а не Винисиус .

«Раз он говорит, что я лучший игрок, то я верю, что я лучший», – сказал бразильский вингер «Реала» на церемонии Globe Soccer Awards .

Роналду о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Это было несправедливо, он выиграл ЛЧ, забив в финале, и заслуживал приз»

Винисиус о признании игроком года на Globe Soccer Awards: «Выиграть приз на глазах у кумиров – Роналду и Неймара – большая честь. Я долго боролся за эту награду»