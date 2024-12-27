Винисиус о словах Роналду про «Золотой мяч»: «Я верю, что я лучший, раз он так говорит»
Винисиус Жуниор отреагировал на слова Криштиану Роналду о «Золотом мяче».
39-летний нападающий «Аль-Насра» не согласился с итогами голосования France Football, по итогам которого лучшим футболистом сезона был признан Родри, а не Винисиус.
«Раз он говорит, что я лучший игрок, то я верю, что я лучший», – сказал бразильский вингер «Реала» на церемонии Globe Soccer Awards.
Роналду о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Это было несправедливо, он выиграл ЛЧ, забив в финале, и заслуживал приз»
Винисиус о признании игроком года на Globe Soccer Awards: «Выиграть приз на глазах у кумиров – Роналду и Неймара – большая честь. Я долго боролся за эту награду»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Besoccer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем