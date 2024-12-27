Морган поздравил Роналду с призом лучшему игроку года на Ближнем Востоке: «🐐 продолжает побеждать в 39 и так же полон решимости, как и 20 лет назад. Есть ли лучший пример для подражания?»

Пирс Морган поздравил Криштиану Роналду с новой индивидуальной наградой.

Нападающий «Аль-Насра » получил приз Globe Soccer Awards как лучший футболист года на Ближнем Востоке .

«Поздравляю Криштиану с победой в номинации «лучший игрок 2024 года на Ближнем Востоке» на Globe Soccer Awards . 🐐 (G.O.A.T – Greatest Of All Time, величайший в истории – Спортс’‘) продолжает побеждать в свои 39 лет и по-прежнему работает так же усердно, так же полон решимости добиваться успеха, как и 20 лет назад.

Есть ли лучший пример для подражания в спорте?» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».