Каталонский политик Руфиан о деле Негрейры: «Тот, кто верит, что команда с Месси, Иньестой, Бускетсом и Хави побеждала благодаря помощи судей, ничего не понимает»
Напомним, каталонскому клубу и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
В конце мая апелляция «Барселоны» на изначальный обвинительный приговор была удовлетворена, и с клуба сняли обвинения.
«Это требует расследования, но также верно и то, что любой, кто верит, что команда с Месси, Иньестой, Бускетсом и Хави побеждала благодаря помощи судей, ничего не понимает», – сказал Габриэль Руфиан, политик из партии «Левые республиканцы Каталонии».
Политик Руфиан: «Хочу, чтобы моя страна, Каталония, могла участвовать в отборочных турнирах, как Шотландия. Если Ямаля вызовут в сборные Каталонии и Испании, за кого бы он играл?»
«Без каталонцев и басков сборная Испании не обыграла бы даже Сенегал, возможно». Каталонский политик Руфиан о команде
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