Месси о том, кто оказал на него наибольшее влияние в «Барсе»: «Пеп – с ним мы добились невероятных успехов. И Роналдиньо – он очень помог мне в первое время»
– Кто из исторических личностей клуба оказал на вас наибольшее влияние?
– Думаю, таких двое, кто особенно сильно повлиял на меня, но по разным причинам.
Пеп, потому что он был моим тренером на протяжении многих лет, и мы добились невероятных успехов вместе, о которых даже не могли мечтать.
И Роналдиньо, потому что то, как он меня принял, как помогал мне, очень сильно помогло мне в первые время в основной команде.
Также я много вспоминаю Андреса (Иньесту) и Хави как партнеров по команде, а еще трех, кто сейчас играет со мной в Майами (Бускетса, Альбу и Суареса), которые к тому же являются моими друзьями.
И, конечно, отдельное упоминание о Тито Виланове, по которому мы все очень скучаем, – сказал бывший нападающий «Барселоны».
Месси – фанатам «Барсы»: «Скучаю по вам. Надеюсь, скоро вновь увидимся и вы будете гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире»
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