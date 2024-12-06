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Месси о том, кто оказал на него наибольшее влияние в «Барсе»: «Пеп – с ним мы добились невероятных успехов. И Роналдиньо – он очень помог мне в первое время»

Лионель Месси назвал главных для него людей в «Барселоне».

Кто из исторических личностей клуба оказал на вас наибольшее влияние?

– Думаю, таких двое, кто особенно сильно повлиял на меня, но по разным причинам.

Пеп, потому что он был моим тренером на протяжении многих лет, и мы добились невероятных успехов вместе, о которых даже не могли мечтать.

И Роналдиньо, потому что то, как он меня принял, как помогал мне, очень сильно помогло мне в первые время в основной команде.

Также я много вспоминаю Андреса (Иньесту) и Хави как партнеров по команде, а еще трех, кто сейчас играет со мной в Майами (Бускетса, Альбу и Суареса), которые к тому же являются моими друзьями.

И, конечно, отдельное упоминание о Тито Виланове, по которому мы все очень скучаем, – сказал бывший нападающий «Барселоны».

Месси – фанатам «Барсы»: «Скучаю по вам. Надеюсь, скоро вновь увидимся и вы будете гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире» 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoЛионель Месси
logoХави
logoИнтер Майами
logoЛуис Суарес
logoТито Виланова
logoСерджи Бускетс
logoЖорди Альба
logoРоналдиньо
logoМЛС
logoБарселона
logoПеп Гвардиола
logoАндрес Иньеста
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
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