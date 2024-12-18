Мусиала заявил, что «Барса» была его любимой командой в детстве: «Месси – герой, любимый футболист. Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом завораживала»

Джамал Мусиала заявил, что «Барселона» была его любимой командой в детстве.

«Барселона » была моей любимой командой. Этот клуб всегда был моим ориентиром.

Полузащита с Хави , Иньестой и Бускетсом завораживала меня. Я мог смотреть их игры снова и снова.

На моих футболках в детстве почти всегда было написано имя Месси.

У меня также была футболка с Неймаром, но Месси был моим героем, моим любимым игроком», – сказал полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.