Мусиала заявил, что «Барса» была его любимой командой в детстве: «Месси – герой, любимый футболист. Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом завораживала»
Джамал Мусиала заявил, что «Барселона» была его любимой командой в детстве.
«Барселона» была моей любимой командой. Этот клуб всегда был моим ориентиром.
Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом завораживала меня. Я мог смотреть их игры снова и снова.
На моих футболках в детстве почти всегда было написано имя Месси.
У меня также была футболка с Неймаром, но Месси был моим героем, моим любимым игроком», – сказал полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bild
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