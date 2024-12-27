Политик Руфиан: «Хочу, чтобы моя страна, Каталония, могла участвовать в отборочных турнирах, как Шотландия. Если Ямаля вызовут в сборные Каталонии и Испании, за кого бы он играл?»
«Сборная Испании принесла мне много удовольствия. Если я скажу, что мне не понравилась сборная, которая побеждала так, как на ЧМ-2010 и Евро-20212, то это как сказать, что мне не нравится Сикстинская капелла, потому что я не католик. Нет ничего плохо, чтобы сказать [что мне нравится сборная Испании].
При этом я хотел бы, чтобы моя страна, Каталония, могла бы участвовать в отборочных турнирах, как это делает Шотландия. А если бы прошел матч Испания – Каталония, я бы болел за Каталонию. Во-первых, потому что это моя страна, а во-вторых, потому что она андердог, а я всегда отождествляю себя с андердогами.
Я не против сборной Испании, совсем нет. Я праздновал ее голы. С другой стороны, есть противники участия сборной Каталонии в официальных матчах. Что бы произошло, если бы каталонская сборная играла в международных соревнованиях? Если бы официальная каталонская сборная вызвала Ламина Ямала, а через пять минут его вызвала сборная Испании, за кого бы он играл?» – сказал Габриэль Руфиан, каталонский политик из партии «Левые республиканцы Каталонии».
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