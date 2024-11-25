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  • Месси – лучший игрок «Барсы» в XXI веке по версии Goal. Хави – 2-й, Иньеста – 3-й, Суарес – 4-й, Роналдиньо – 5-й, Пуйоль – 7-й, Неймар – 10-й, Левандовски – 23-й
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Месси – лучший игрок «Барсы» в XXI веке по версии Goal. Хави – 2-й, Иньеста – 3-й, Суарес – 4-й, Роналдиньо – 5-й, Пуйоль – 7-й, Неймар – 10-й, Левандовски – 23-й

Goal cоставил рейтинг 25 лучших игроков «Барселоны» в XXI веке.

Полный список выглядит следующий образом:

25. Эрик Абидаль.

24. Иван Ракитич.

23. Роберт Левандовски.

22. Патрик Клюйверт.

21. Рафаэль Маркес.

20. Педри.

19. Виктор Вальдес.

18. Деку.

17. Луис Энрике.

16. Марк-Андре тер Стеген.

15. Педро.

14. Хавьер Маскерано.

13. Жорди Альба.

12. Ривалдо.

11. Самюэль Это′О.

10. Неймар.

9. Жерар Пике.

8. Дани Алвес.

7. Карлес Пуйоль.

6. Серджи Бускетс.

5. Роналдиньо.

4. Луис Суарес.

3. Андрес Иньеста.

2. Хави.

1. Лионель Месси.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoРоберт Левандовски
logoИван Ракитич
logoПатрик Клюйверт
logoЭрик Абидаль
logoМарк-Андре тер Стеген
logoВиктор Вальдес
logoЛуис Энрике
logoРафаэль Маркес
logoЖерар Пике
logoЖорди Альба
logoСамюэль Это′О
logoХавьер Маскерано
logoЛионель Месси
logoЛуис Суарес
logoАндрес Иньеста
logoСерджи Бускетс
logoКарлес Пуйоль
logoРивалдо
logoРоналдиньо
logoПедро
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logoЛа Лига
logoНеймар
logoХави
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