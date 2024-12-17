  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо обошел Гвардиолу в борьбе за приз тренеру года The Best, де ла Фуэнте стал 4-м. Награда от ФИФА досталась Анчелотти
20

Алонсо обошел Гвардиолу в борьбе за приз тренеру года The Best, де ла Фуэнте стал 4-м. Награда от ФИФА досталась Анчелотти

Хаби Алонсо занял второе место в борьбе за приз тренеру года по версии ФИФА.

Главный тренер «Байера» набрал 22 очка по итогам голосования капитанов и тренеров сборных, журналистов и фанатов. Больше только у Карло Анчелотти из «Реала» – 26.

Замкнул тройку Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити» – 10 баллов. За ним идут Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) с 9 очками и Лионель Скалони (сборная Аргентины) с 5.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
The Best
logoХаби Алонсо
logoпремьер-лига Англия
logoЛионель Скалони
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoФИФА
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛа Лига
logoЛуис де ла Фуэнте
рейтинги
logoСборная Испании по футболу
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эдерсон стал 2-м в опросе ФИФА, Лунин – 4-м, Доннарумма – 6-м. Приз The Best получил Мартинес
23сегодня, 20:13
Винисиус получил 48 очков в борьбе за приз The Best. У Родри – 43, у Беллингема – 37
16сегодня, 18:25
Анчелотти – лучший тренер 2024 года по версии ФИФА. Он получил приз The Best
31сегодня, 17:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» предупредила де Йонга и Араухо, что выставит их на продажу, если игроки не продлят контракт до конца сезона
215 минут назад
«Позвонил космонавт: «Отвезем вашу футболку на МКС?» Чалов-старший рассказывает о мерче и брате в ПАОК
20 минут назадСпецпроект
Адвокат Сафонова об экс-жене игрока: «Аппетиты Анастасии из процесса в процесс растут, а позиции оскорбительны. Ее представители обвиняют всех, включая суд, в коррупции и «мужском лобби»
824 минуты назад
Мудрик прошел полиграф в Лондоне после выявления допинга. Вингер «Челси» отрицал прием запрещенных веществ – его ответы «в несколько раз превысили среднюю норму доверия» («ТаТоТаке»)
3955 минут назад
Месси на 1-е место в опросе ФИФА поставили Доннарумма, Скалони, Почеттино, Бьелса, тренеры КНДР, Фиджи, Камбоджи, Островов Кука, капитаны Ангильи, Бангладеш и Лесото
36сегодня, 20:37
Винисиус о призе The Best: «Да, я лучший игрок мира. Они пытались принизить меня, обесценить, но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести»
210сегодня, 20:20
Эдерсон стал 2-м в опросе ФИФА, Лунин – 4-м, Доннарумма – 6-м. Приз The Best получил Мартинес
23сегодня, 20:13
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» принимает «Кальяри», «Аталанта» и «Чезена» сыграют в среду, «Интер» встретится с «Удинезе» в четверг
46сегодня, 20:00Live
Рэшфорд об уходе из «МЮ»: «Готов к новому вызову. Никаких негативных комментариев не будет. Я видел, как уходили другие, и поступать так же не хочу»
54сегодня, 19:35
Месси поставил Ямаля на 1-е место в опросе ФИФА, Мбаппе – на 2-е, Винисиуса – на 3-е. Вместо Роналду голосовал Бернарду – за Родри, Винисиуса и Холанда
37сегодня, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
Россия не сыграет в отборе на ЧМ-2026, сообщили «Матч ТВ» в УЕФА: «В каждой из 12 групп есть команды, которые будут против. И российская делегация вряд ли получит документы для пребывания в европейских странах»
5 минут назад
Мостовой о лучшем тренере 1-й части сезона РПЛ: «Станкович. Мусаев точно не лучший. «Спартак» под конец года выдал шикарную серию»
330 минут назад
«Ювентус» – «Кальяри». 3:0 – Влахович, Копмейнерс и Консейсау забили. Онлайн-трансляция
930 минут назадLive
Рэшфорд о пропуске дерби: «Обидно. Что я буду делать? Сяду и поплачу. Или сделаю все возможное в следующий раз. Чувствую себя неправильно понятым, но не переживаю на этот счет»
451 минуту назад
У «Реала» три победителя The Best – больше всех. Винисиус стал игроком года по версии ФИФА в 2024-м, Модрич – в 2018-м, Роналду – в 2016-м и 2017-м
13сегодня, 19:59
Анчелотти о призе тренеру года: «Хочу разделить его с президентом и игроками, которые не всегда, но слушают меня. Я до сих пор жив благодаря спорту, и впереди еще долгая жизнь»
2сегодня, 19:27
Беллингем о призе Винисиуса The Best: «Просто лучший 🥇»
11сегодня, 19:20Фото
The Best. Бонмати из «Барсы» – лучшая футболистка года от ФИФА, Хейс – лучший тренер, Неэр – лучший вратарь, Марта получила приз своего имени за самый красивый гол
11сегодня, 18:18
«МЮ» и Диалло почти договорились о новом контракте, остались детали. Объявить хотят до конца 2024-го
13сегодня, 16:59
Расписание плей-офф Кубка России: «Акрон» примет «Спартак» 12 марта, «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом», «Динамо» – с ЦСКА
13сегодня, 16:33
Рекомендуем