Алонсо обошел Гвардиолу в борьбе за приз тренеру года The Best, де ла Фуэнте стал 4-м. Награда от ФИФА досталась Анчелотти

Хаби Алонсо занял второе место в борьбе за приз тренеру года по версии ФИФА.

Главный тренер «Байера » набрал 22 очка по итогам голосования капитанов и тренеров сборных, журналистов и фанатов. Больше только у Карло Анчелотти из «Реала » – 26.

Замкнул тройку Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити » – 10 баллов. За ним идут Луис де ла Фуэнте (сборная Испании ) с 9 очками и Лионель Скалони (сборная Аргентины) с 5.