Алонсо обошел Гвардиолу в борьбе за приз тренеру года The Best, де ла Фуэнте стал 4-м. Награда от ФИФА досталась Анчелотти
Хаби Алонсо занял второе место в борьбе за приз тренеру года по версии ФИФА.
Главный тренер «Байера» набрал 22 очка по итогам голосования капитанов и тренеров сборных, журналистов и фанатов. Больше только у Карло Анчелотти из «Реала» – 26.
Замкнул тройку Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити» – 10 баллов. За ним идут Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) с 9 очками и Лионель Скалони (сборная Аргентины) с 5.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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