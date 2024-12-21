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  • Анчелотти – лучший клубный тренер года по версии IFFHS. Алонсо – 2-й, Пеп – 3-й, Гасперини – 4-й, Терзич – 5-й
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Анчелотти – лучший клубный тренер года по версии IFFHS. Алонсо – 2-й, Пеп – 3-й, Гасперини – 4-й, Терзич – 5-й

Лучшим клубным тренером года по версии IFFHS стал Карло Анчелотти.

Возглавляющий «Реал» специалист в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики набрал в 2,5 раза больше баллов, чем ближайший преследователь.

В десятку лучших за 2024 год вошли:

1. Карло Анчелотти («Реал») – 268 очков.

2. Хаби Алонсо («Байер») – 104.

3. Пеп ГвардиолаМанчестер Сити») – 88.

4. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») – 43.

5. Эдин Терзич (экс-«Боруссия») – 19.

6-7. Унаи Эмери («Астон Вилла») – 10.

6-7. Габриэль Милито (экс-«Атлетико Минейро») – 10.

8. Симоне Индзаги («Интер») – 9.

9. Томас Тухель (экс-«Бавария») – 8.

10. Диего Симеоне («Атлетико») – 6.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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