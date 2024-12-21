Анчелотти – лучший клубный тренер года по версии IFFHS. Алонсо – 2-й, Пеп – 3-й, Гасперини – 4-й, Терзич – 5-й
Лучшим клубным тренером года по версии IFFHS стал Карло Анчелотти.
Возглавляющий «Реал» специалист в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики набрал в 2,5 раза больше баллов, чем ближайший преследователь.
В десятку лучших за 2024 год вошли:
1. Карло Анчелотти («Реал») – 268 очков.
2. Хаби Алонсо («Байер») – 104.
3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 88.
4. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») – 43.
5. Эдин Терзич (экс-«Боруссия») – 19.
6-7. Унаи Эмери («Астон Вилла») – 10.
6-7. Габриэль Милито (экс-«Атлетико Минейро») – 10.
8. Симоне Индзаги («Интер») – 9.
9. Томас Тухель (экс-«Бавария») – 8.
10. Диего Симеоне («Атлетико») – 6.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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