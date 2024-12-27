«Зенит» предложил 9 млн евро за Мартирену из «Расинг Авельянеда». Защитником интересовался «Краснодар»
«Зениту» интересен уругвайский защитник.
Клуб из Санкт-Петербурга предложил 9 миллионов евро с учетом бонусов за Гастона Мартирену из «Расинг Авельянеда», сообщают журналисты Сесар Луис Мерло и Леандро Адонио Бейи.
Кроме того, сине-бело-голубые готовы перечислить аргентинскому клубу определенный процент от суммы перепродажи игрока.
Летом сообщалось, что Мартирена был близок к переходу в «Краснодар». Сделка так и не состоялась.
Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
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