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«Зенит» предложил 9 млн евро за Мартирену из «Расинг Авельянеда». Защитником интересовался «Краснодар»

«Зениту» интересен уругвайский защитник.

Клуб из Санкт-Петербурга предложил 9 миллионов евро с учетом бонусов за Гастона Мартирену из «Расинг Авельянеда», сообщают журналисты Сесар Луис Мерло и Леандро Адонио Бейи. 

Кроме того, сине-бело-голубые готовы перечислить аргентинскому клубу определенный процент от суммы перепродажи игрока. 

Летом сообщалось, что Мартирена был близок к переходу в «Краснодар». Сделка так и не состоялась. 

Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
logoЗенит
Гастон Мартирена
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoвысшая лига Аргентина
logoРасинг Авельянеда
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