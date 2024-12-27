«Зенит» предложил 9 млн евро за Мартирену из «Расинг Авельянеда». Защитником интересовался «Краснодар»

«Зениту» интересен уругвайский защитник.

Клуб из Санкт-Петербурга предложил 9 миллионов евро с учетом бонусов за Гастона Мартирену из «Расинг Авельянеда », сообщают журналисты Сесар Луис Мерло и Леандро Адонио Бейи.

Кроме того, сине-бело-голубые готовы перечислить аргентинскому клубу определенный процент от суммы перепродажи игрока.

Летом сообщалось , что Мартирена был близок к переходу в «Краснодар ». Сделка так и не состоялась.

Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь .