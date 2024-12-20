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  • Мостовой о текучке игроков в «Спартаке»: «Приходят 10, уходят 8 – на этом деньги зарабатывают. Когда Соболев ушел, многие тоже думали, что зря»
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Мостовой о текучке игроков в «Спартаке»: «Приходят 10, уходят 8 – на этом деньги зарабатывают. Когда Соболев ушел, многие тоже думали, что зря»

Александр Мостовой высказался о текучке игроков в «Спартаке».

Ранее стало известно, что красно-белые ищут новый клуб сразу нескольким футболистам команды.

– Новая метла по-новому метет. Мы за последние 15 лет в «Спартаке» что только не видели. Приходят десять, уходят восемь. Поэтому не стоит удивляться и не стоит зацикливаться, тем более сейчас, когда хороший момент, никто не будет критиковать.

Команда играет здорово. Ушли-пришли. Все же понимают, что на этом зарабатывают деньги.

– В этом списке есть Шамар Николсон, его не зря отпускают?

– Это мы поймем потом. Соболев ушел, тоже многие думали, что зря. А сейчас никто не говорит, что зря, все думают, что нормально. Если есть результат, все будет хорошо.

Проблемы же начинаются, когда нет результата. В «Зените» сейчас нет результата. И сразу начали все критиковать. В «Манчестер Сити» нет результата – начали Гвардиолу закапывать.

Не бывает в жизни ничего идеального. Сегодня ты с одной командой выиграешь, завтра тебе попадает команда на 15-м месте, и ты с ней никогда не выиграешь. Всегда так было, есть и будет.

Бывает раз в 5-10 лет выстреливают или тренеры, или игроки, – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.

Мостовой об Абаскале: «До сих пор не знаю, кто он такой – если встречу, пообщаемся. Он должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском и нашем футболе»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
возможные трансферы
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoПеп Гвардиола
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoШамар Николсон
logoпремьер-лига Россия
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