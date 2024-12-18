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Медведев об интересе «Зенита» к Сильянову: «Съест-то он съест, но кто ж ему даст»

Александр Медведев высказался об интересе «Зенита» к Александру Сильянову.

В СМИ появилась информация, что защитник «Локомотива» Сильянов может перейти в «Зенит». Действительно ли это так?

– Съест-то он съест, но кто ж ему даст, – сказал председатель правления «Зенита».

В нынешнем сезоне Сильянов провел 16 матчей в Мир РПЛ и сделал одну голевую передачу. Его статистику можно изучить здесь.

«Локо» может продать Сильянова «Зениту» за 8-9 млн евро. Клуб не хочет терять защитника и согласится только на «неординарное» предложение (Иван Карпов)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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возможные трансферы
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