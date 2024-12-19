Клаудиньо интересен бразильским топ-клубам. Хавбека «Зенита» могут попробовать купить летом (Metaratings)
Клаудиньо может покинуть «Зенит» в 2025 году.
По сведениям Metaratings, интерес к хавбеку проявляют команды, входящие в первую пятерку в чемпионате Бразилии.
Официальных контактов с клубом Мир РПЛ не было, поскольку есть понимание, что тот не захочет отпускать одного из лидеров зимой.
Отмечается, что попытку подписать Клаудиньо бразильские клубы могут предпринять уже летом.
В текущем чемпионате России полузащитник провел 16 игр и сделал 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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