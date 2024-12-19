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  • Клаудиньо интересен бразильским топ-клубам. Хавбека «Зенита» могут попробовать купить летом (Metaratings)
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Клаудиньо интересен бразильским топ-клубам. Хавбека «Зенита» могут попробовать купить летом (Metaratings)

Клаудиньо может покинуть «Зенит» в 2025 году.

По сведениям Metaratings, интерес к хавбеку проявляют команды, входящие в первую пятерку в чемпионате Бразилии.

Официальных контактов с клубом Мир РПЛ не было, поскольку есть понимание, что тот не захочет отпускать одного из лидеров зимой.

Отмечается, что попытку подписать Клаудиньо бразильские клубы могут предпринять уже летом.

В текущем чемпионате России полузащитник провел 16 игр и сделал 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoКлаудиньо
возможные трансферы
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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