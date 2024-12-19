Клаудиньо интересен бразильским топ-клубам. Хавбека «Зенита» могут попробовать купить летом (Metaratings)

Клаудиньо может покинуть «Зенит» в 2025 году.

По сведениям Metaratings, интерес к хавбеку проявляют команды, входящие в первую пятерку в чемпионате Бразилии.

Официальных контактов с клубом Мир РПЛ не было, поскольку есть понимание, что тот не захочет отпускать одного из лидеров зимой.

Отмечается, что попытку подписать Клаудиньо бразильские клубы могут предпринять уже летом.

В текущем чемпионате России полузащитник провел 16 игр и сделал 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .