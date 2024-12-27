«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» интересуются Вандерсоном. Клубы связались с экс-вингером «Краснодара» (Globo)
Вандерсон может вернуться в Россию.
Интерес к вингеру «Интернасьонала» проявляют «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», сообщает Globo. Эти клубы уже связались с футболистом.
Отмечается, что на трансфер 30-летнего футболиста также претендует «Васко да Гама». «Интернасьонал» готов рассмотреть варианты с продажей своих игроков из-за финансовых трудностей – руководство клуба намерено привлечь 200 миллионов реалов (около 32 млн долларов).
Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2017 по 2022 год. После перехода в бразильский клуб он провел 136 матчей, отличившись 20 голами и 18 ассистами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
«Краснодар» готов заплатить 10 млн евро за вингера «Интернасьонала» Уэсли и может списать долг в 1,5 млн за Вандерсона
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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