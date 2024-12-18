«Локо» может продать Сильянова «Зениту» за 8-9 млн евро. Клуб не хочет терять защитника и согласится только на «неординарное» предложение (Иван Карпов)

«Локомотив» может продать Александра Сильянова в «Зенит» за 8-9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб рассматривает кандидатуру защитника «Локомотива» для укрепления правого фланга обороны.

По информации инсайдера Ивана Карпова, железнодорожники не хотят расставаться с 23-летним россиянином и могут согласиться на продажу, только если предложение будет неординарным.

Как пишет Карпов, Сергей Семак через посредников интересовался у представителей Сильянова, что он думает о возможности перехода, но этот разговор не дошел ни до самого футболиста, ни до клуба. В «Локомотив» пока что не обращались даже с устным запросом.

В нынешнем сезоне Сильянов провел 16 матчей в Мир РПЛ и сделал одну голевую передачу. Его статистику можно изучить здесь .