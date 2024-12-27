«МЮ» запрашивал информацию по Осимхену. Трансфер зимой не ожидается, форвард намерен доиграть сезон в «Галатасарае»

«Манчестер Юнайтед» сделал новый запрос по Виктору Осимхену.

По данным TEAMtalk, манчестерский клуб недавно запросил актуальную информацию о ситуации с нападающим. Однако с тех пор никаких дальнейших шагов предпринято не было, и будущих контактов для его возможного трансфера в январе не ожидается.

Подчеркивается, что позиция самого игрока предельно ясна. Он полностью сосредоточен на «Галатасарае », где находится в аренде у «Наполи », и хотел бы закончить сезон в Турции. Нигериец планирует подумать о своем будущем только в конце сезона. Контракт футболиста с итальянцами рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Осимхен сыграл 11 матчей в чемпионате Турции, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. С полной статистикой 25-летнего форварда можно ознакомиться здесь .

«МЮ» может купить нового форварда зимой. Клубу интересны Мармуш, Бонифасе, Осимхен и Коло-Муани