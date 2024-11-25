«МЮ» может купить нового форварда зимой. Клубу интересны Мармуш, Бонифасе, Осимхен и Коло-Муани

«Манчестер Юнайтед» ищет нового нападающего.

По информации Sky Sport, манкунианцы рассматривают варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно. В шорт-лист английского клуба входят четыре игрока.

Одним из них является Рандаль Коло-Муани . «ПСЖ » готов расстаться с форвардом зимой, продав его или отдав в аренду. Однако вариант с трансфером французского футболиста в данный момент не считается приоритетным для «Юнайтед ».

Также интерес манкунианцев привлекли Омар Мармуш и Виктор Бонифасе. Трансфер лучшего бомбардира «Айнтрахта » обойдется потенциальным покупателям в 50-60 миллионов евро. За нападающего «Байера » придется заплатить крупную сумму – конкретные числа не называются. Контракт Бонифасе действует до 2028 года.

Англичане также продолжают следить за Виктором Осимхеном, выступающим за «Галатасарай» на правах аренды у «Наполи». В январе в силу вступит пункт об отступных – нигерийского форварда можно будет купить за 75 миллионов евро.