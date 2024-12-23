Магуайр интересен «Наполи» и «Галатасараю». У защитника истекает контракт с «МЮ»
Харри Магуайр по окончании сезона может перейти в «Наполи» или «Галатасарай».
Итальянцы и турки следят за ситуацией с контрактом защитника «Манчестер Юнайтед», срок которого истекает в июне 2025 года.
С января 31-летний англичанин вправе вести переговоры с другими клубами, при этом у манкунианцев есть опция продления соглашения на год.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
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