Магуайр интересен «Наполи» и «Галатасараю». У защитника истекает контракт с «МЮ»

Харри Магуайр по окончании сезона может перейти в «Наполи» или «Галатасарай».

Итальянцы и турки следят за ситуацией с контрактом защитника «Манчестер Юнайтед », срок которого истекает в июне 2025 года.

С января 31-летний англичанин вправе вести переговоры с другими клубами, при этом у манкунианцев есть опция продления соглашения на год.