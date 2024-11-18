«МЮ» предложил «Наполи» Зиркзе и 30 млн евро за Осимхена. Итальянцы хотят полную сумму трансфера (Il Mattino)
«Манчестер Юнайтед» готов включить Джошуа Зиркзе в сделку по Виктору Осимхену.
По информации газеты Il Mattino, «МЮ» предложил нидерландского форварда «Наполи» с доплатой в 30 миллионов евро. Однако президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис выступает против обмена и рассматривает продажу Осимхена лишь при условии выплаты полной суммы.
Сообщается, что «Наполи» готов отпустить нигерийца, арендованного «Галатасараем», за 81 млн евро в январе и за 75 млн евро – по окончании текущего сезона. Важное значение в возможной сделке также имеет зарплата Осимхена, составляющая около 12 млн евро в год.
Зиркзе перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» летом за 42,5 млн евро. В 11 матчах АПЛ нидерландец отметился голом и ассистом. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Area Napoli
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