«ПСЖ» связался с Осимхеном и хочет арендовать форварда с правом выкупа. Энрике может не одобрить сделку
RMC Sport передает, что парижане разрабатывают план действий в период зимнего трансферного окна и вновь обратили внимание на форварда сборной Нигерии. Французская команда уже связалась с представителями футболиста, арендованного «Галатасараем» у «Наполи».
25-летний игрок знает об интересе со стороны «ПСЖ», но в то же время доволен своим положением в Турции и чувствует себя там как дома.
Отмечается, что заключить сделку будет непросто. Во-первых, непонятно, одобрит ли ее главный тренер парижан Луис Энрике. Во-вторых, неясно, удастся ли договориться и с «Галатасараем», и с «Наполи».
«ПСЖ» хотел бы арендовать Осимхена с правом выкупа. Дальнейшие действия будут зависеть от того, останется ли в клубе Рандаль Коло-Муани, интересующий английские и немецкие клубы, а также «Монако».
В текущем сезоне Осимхен провел 10 игр в чемпионате Турции и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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