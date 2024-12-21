«ПСЖ» связался с Осимхеном и хочет арендовать форварда с правом выкупа. Энрике может не одобрить сделку

«ПСЖ» обдумывает подписание Виктора Осимхена.

RMC Sport передает, что парижане разрабатывают план действий в период зимнего трансферного окна и вновь обратили внимание на форварда сборной Нигерии. Французская команда уже связалась с представителями футболиста, арендованного «Галатасараем » у «Наполи ».

25-летний игрок знает об интересе со стороны «ПСЖ», но в то же время доволен своим положением в Турции и чувствует себя там как дома.

Отмечается, что заключить сделку будет непросто. Во-первых, непонятно, одобрит ли ее главный тренер парижан Луис Энрике . Во-вторых, неясно, удастся ли договориться и с «Галатасараем», и с «Наполи».

«ПСЖ » хотел бы арендовать Осимхена с правом выкупа. Дальнейшие действия будут зависеть от того, останется ли в клубе Рандаль Коло-Муани, интересующий английские и немецкие клубы, а также «Монако».

В текущем сезоне Осимхен провел 10 игр в чемпионате Турции и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .