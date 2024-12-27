«Спартак» получил от ПСВ все деньги за трансфер Тила: «Зачислены на наш счет»
«Спартак» получил все деньги за трансфер Гуса Тила в ПСВ.
«Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тила. Ранее Палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск.
Деньги зачислены на счет «Спартака», – говорится в сообщении пресс-службы москвичей.
Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В июле 2022 года полузащитник перешел в ПСВ. Сообщалось, что «Спартак» получит от ПСВ максимум 4 млн евро с учетом бонусов.
Опубликовал: Михаил Большаков
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