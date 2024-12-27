«Спартак» получил от ПСВ все деньги за трансфер Тила: «Зачислены на наш счет»

«Спартак» получил все деньги за трансфер Гуса Тила в ПСВ.

«Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тила . Ранее Палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск.

Деньги зачислены на счет «Спартака », – говорится в сообщении пресс-службы москвичей.

Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В июле 2022 года полузащитник перешел в ПСВ. Сообщалось, что «Спартак» получит от ПСВ максимум 4 млн евро с учетом бонусов.