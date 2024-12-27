Агент Николсона: «Шамар сказал, что не покинет «Спартак», пока клуб не станет чемпионом. Возможно, клуб завоюет трофей уже в этом году»

Шамар Николсон не уйдет из «Спартака» до чемпионства.

Об этом заявил агент форварда Ненад Портега.

«Никто не ищет новый клуб для Николсона . Он будет готов приступить к работе со «Спартаком » с первого дня сборов, чтобы снова доказывать.

Шамар сказал, что не покинет «Спартак» до момента, пока клуб не станет чемпионом. Впрочем, возможно, что клуб завоюет трофей уже в этом году», – сказал Портега.