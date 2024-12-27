Агент Николсона: «Шамар сказал, что не покинет «Спартак», пока клуб не станет чемпионом. Возможно, клуб завоюет трофей уже в этом году»
Шамар Николсон не уйдет из «Спартака» до чемпионства.
Об этом заявил агент форварда Ненад Портега.
«Никто не ищет новый клуб для Николсона. Он будет готов приступить к работе со «Спартаком» с первого дня сборов, чтобы снова доказывать.
Шамар сказал, что не покинет «Спартак» до момента, пока клуб не станет чемпионом. Впрочем, возможно, что клуб завоюет трофей уже в этом году», – сказал Портега.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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