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Агент Николсона: «Шамар сказал, что не покинет «Спартак», пока клуб не станет чемпионом. Возможно, клуб завоюет трофей уже в этом году»

Шамар Николсон не уйдет из «Спартака» до чемпионства.

Об этом заявил агент форварда Ненад Портега.

«Никто не ищет новый клуб для Николсона. Он будет готов приступить к работе со «Спартаком» с первого дня сборов, чтобы снова доказывать.

Шамар сказал, что не покинет «Спартак» до момента, пока клуб не станет чемпионом. Впрочем, возможно, что клуб завоюет трофей уже в этом году», – сказал Портега.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
агенты
logoШамар Николсон
logoЧемпионат.com
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