Андрей Пятницкий: «В России есть тренеры, которые не хуже иностранцев. Аленичев подошел бы «Спартаку» после Абаскаля»

Андрей Пятницкий уверен, что Дмитрий Аленичев подошел бы «Спартаку».

«На мой взгляд, в России есть тренеры, которые не хуже тех иностранцев, которые приезжают из-за границы. Даже зарплату они просят больше, чем россияне.

Помню, в мою бытность игроком Романцев , помимо указаний по амплуа, настраивал психологически. Я не уверен, что иностранец может влезть в душу, дополнительно настроить игрока через переводчика. Тут дело в том, как тренер говорит, с какой интонацией. А переводчик просто переведет это. Это минус иностранных специалистов.

Почему не востребован Аленичев? Я уверен, что он подошел бы «Спартаку » после Абаскаля . Он хороший специалист, которому можно доверить команду с любой задачей», – считает бывший полузащитник «Спартака».

Дмитрий Аленичев тренировал красно-белых с 2015 по 2016 год.