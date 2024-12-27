Андрей Пятницкий: «В России есть тренеры, которые не хуже иностранцев. Аленичев подошел бы «Спартаку» после Абаскаля»
Андрей Пятницкий уверен, что Дмитрий Аленичев подошел бы «Спартаку».
«На мой взгляд, в России есть тренеры, которые не хуже тех иностранцев, которые приезжают из-за границы. Даже зарплату они просят больше, чем россияне.
Помню, в мою бытность игроком Романцев, помимо указаний по амплуа, настраивал психологически. Я не уверен, что иностранец может влезть в душу, дополнительно настроить игрока через переводчика. Тут дело в том, как тренер говорит, с какой интонацией. А переводчик просто переведет это. Это минус иностранных специалистов.
Почему не востребован Аленичев? Я уверен, что он подошел бы «Спартаку» после Абаскаля. Он хороший специалист, которому можно доверить команду с любой задачей», – считает бывший полузащитник «Спартака».
Дмитрий Аленичев тренировал красно-белых с 2015 по 2016 год.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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