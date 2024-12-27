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  • Хусаинов о коррупции в судействе: «Эта система сложилась еще в прошлом веке. Когда возглавил судейский корпус, сам обалдел, куда я попал. Сказал сейчас: «Жду звонка из следственного комитета»
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Хусаинов о коррупции в судействе: «Эта система сложилась еще в прошлом веке. Когда возглавил судейский корпус, сам обалдел, куда я попал. Сказал сейчас: «Жду звонка из следственного комитета»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил уровень судейства в Мир РПЛ.

– Можете выделить какие-то позитивные моменты в нашем судействе?

– Увы, нет.

– Все так плохо?

– А что хорошего? Помните фильм «Дайте жалобную книгу»? Там один герой обещает: «Мы будем работать лучше»! Постойте, зачем «лучше»? Давайте просто работать. Хотя бы так.

– На чем же основан ваш пессимизм?

– На фактах. Говорю о том, что вижу. Не могу понять, почему мы все время смотрим в сторону иностранных руководителей судейского корпуса. Был Розетти, Кашшаи, еще кто-то, теперь Мажич… И что – стало лучше? А я помню другие времена.

– Какие?

– Те, когда к нам все приезжали учиться. Те же тренеры. А что изменил у нас Мажич? Руководитель судейства должен выстроить систему, понимаете? Систему отбора новых арбитров, их подготовки. Чтобы у нас появлялись кадры. Вот что важно! А они решают какие-то сиюминутные задачи. Да и то, ошибок стало меньше?

– Не меньше?

– Да еще надо разбираться в природе этих ошибок…

– Вы о чем?

– Ну как судья, который стоит в двух метрах от эпизода, не видит фола и не назначает пенальти? А ВАР его не поправляет? Разве вы такие эпизоды у нас не видели? Ну вот как? Это человеческий фактор или?.. Вот и я не уверен.

Люди ходят на футбол, покупают билеты, рассчитывая на честное судейство. Потом рефери совершают «ошибки». ЭСК их признает или не признает. Ну и что?! Кто вернет очки командам? Кто заплатит премиальные, которых лишились футболисты? Это меня даже не настораживает, а коробит. Можно потерять все, кроме чести и достоинства!

– Как восприняли слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что «Крылья Советов», как оказалось, задолжали 36 миллионов людям из судейского мира?

– Когда я это прочитал, сказал друзьям: «Жду звонка из следственного комитета».

– Почему?

– Ну по идее, следственные органы должны опросить и бывших руководителей судейского корпуса. Разве нет? Если они хотят добраться до истины, конечно. Понимаете, эта система сложилась еще в прошлом веке. Слава богу, что я еще живой остался... Ну и хорошо, что недолго пробыл руководителем. Это отдельная тема. Сейчас же пишут, что Каманцев заявил, что судьи действительно получают деньги. Когда я возглавил судейский корпус, сам обалдел, куда же я попал. Но не будем пока.

– Кто лучший арбитр РПЛ первой части сезона?

– Такого не вижу. Все же допускают голевые ошибки, влияют на результаты. Нельзя опускаться ниже определенного уровня. Нельзя!

– Безбородов вернется в судейство?

– Нет. Его уже сбросили, – сказал Хусаинов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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