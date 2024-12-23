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Дюков о Мажиче: «Видим результаты его работы, есть положительная динамика. Довольны не всем, сейчас проводим анализ. После примем решение о продлении контракта»

Александр Дюков положительно оценивает работу Милорада Мажича.

Мажич возглавил департамент судейства РФС летом 2023 года, заключив двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

– Ведутся ли разговоры о продлении контракта с Мажичем? Могут ли на переговоры повлиять заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева?

– Абсолютно уверен, что если что‑то и было, то Милорад не имеет к этому отношения.

Мы видим результаты его работы. Считаем, что есть определенная положительная динамика.

Конечно, мы не всем довольны. Сейчас закончилась первая часть сезона, проводим анализ. После этого примем решение, собираемся ли продлить с ним контракт или нет. Также нам важны желания и намерения самого Милорада, – сказал президент РФС.

Дюков о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Это не украшает наш футбол. Нужно дождаться результатов расследования»

Мажич о словах главы Самарской области про коррупцию в судействе: «Все будет опубликовано. Не нужно беспокоиться»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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Милорад Мажич
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