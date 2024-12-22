Павел Каманцев: «Люди думают, что я прихожу к Федорищеву как в фильме Гая Ричи и заявляю, что есть долг перед судьями 36 млн? Не буду комментировать»

Павел Каманцев рассказал об общении с губернатором Самарской области.

«Я не готовил Федорищеву справку по бюджетированию клубной деятельности. Я не знаком с бюджетом. В данном случае с губернатором общались и по ряду других вопросов – поскольку живу в Самарской области и я юрист, наше общение не замыкалось только на футболе.

Легко это представить – губернатор приглашает меня на встречу, я прихожу к нему на встречу на рабочее место, где все под контролем всевозможным, и я заявляю о том, что есть долг перед судьями в 36 млн. И прошу, наверное, до Нового года закрыть вопрос. Как это люди видят, когда меня просят это прокомментировать? Как в фильме Гая Ричи?

О взятках и долге в 36 млн губернатору сказал не я? Делайте выводы сами. Я комментировать не буду», — сказал глава судейского комитета РФС.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился с заявлением в прокуратуру, рассказав, что у него есть информация о долге «Крыльев» в 36 млн рублей перед «преступниками», которые работают с судьями.