Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Проблема системная, носит масштабный характер. Где-то это круговая порука, мы дополнительно финансируем судейский корпус вне зарплат»

Вячеслав Федорищев назвал коррупцию в судействе массовой и системной проблемой.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

– Ваше заявление и то, что последовало за ним – насколько это история локальная, насколько это история Самарской области и «Крыльев Советов» или нет?

– Я докладывал о той ситуации, которая случилась в моей практике в Самарской области. С командой «Крыльев Советов». Но я доложил о том, что увидел эту проблему как системную. Я провел аналитическую работу со своей командой, общались с функционерами разных клубов, с представителями РФС, и с людьми, которые финансируют этот вид спорта, и с губернаторами, и с некоторыми руководителями госкомпаний.

Вывод однозначен: проблема носит масштабный характер, является системной. Только системно ее можно лечить.

– Когда вы говорите о проблеме, вы имеете в виду факт нечистоплотного судейства и взаимодействия с нечистоплотными судьями, которые влияют на результат?

– Когда я начал работать в этом направлении, первый факт был тот, что есть коррупционная составляющая в деятельности судей. Она имеет разные оттенки, где-то это просто круговая порука, и мы внебюджетными источниками или бюджетными, которые выделяют субъекты, дополнительно финансируем судейский корпус вне зарплат, а в этом всегда есть элемент коррупционной предвзятости.

Вторая проблема – это преференции во время судейства в отношении одной из команд, которые оплачиваются отдельно в два или три конца относительно общей таксы, как говорят люди, которые занимаются этим видом деятельности, – сказал Федорищев в эфире телеканала «Россия 24».

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