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«Если есть санкции в отношении России, на каком основании их нет в отношении Израиля? Но мы боремся не за то, чтобы его забанили, а за то, чтобы нас разбанили». Митрофанов о ФИФА и УЕФА

Максим Митрофанов высказался о двойных стандартах ФИФА и УЕФА касательно сборных.

– Хотелось бы проговорить, за что официально забанены российские команды. Многие считают, что это прямая реакция на начало специальной военной операции на Украине. Но, насколько я понимаю, в формулировках решений о санкциях ничего нет про боевые действия и присоединение к РФ новых регионов, которые ФИФА и УЕФА считают украинскими.

– Есть два запрета. Один – от ФИФА, другой – от УЕФА. Соответственно, аргументация этих решений немного разная.

Аргументация решения УЕФА из трех пунктов: 1) невозможность, по их мнению, обеспечить безопасность команд и болельщиков при посещении России и проведении матча на территории России, а также угроза безопасности и различных провокаций для российских команд и болельщиков, если они оказываются в других странах, входящих в УЕФА; 2) логистические сложности; 3) конкретные отказы сборных Польши, Чехии и Швеции от игры с Россией в марте 2022 года в стыковых матчах отбора к чемпионату мира в Катаре.

Решение ФИФА было более коротким. Суть его в том, что чемпионат мира в Катаре нужно было проводить в ноябре 2022 года, в марте три сборные отказались играть с Россией. Соответственно, нет возможности за оставшееся время найти окна в календаре, чтобы провести эти матчи. То есть, даже если бы удалось все-таки провести стыковые матчи, но позже, то не нашлось бы места в календаре.

Не говоря уже о том, что в случае выхода России по итогам этих стыков на ЧМ кто-то из соперников уже в самом Катаре мог отказаться с нами играть. Соответственно, как формулировала ФИФА, была угроза нарушения целостности соревнования в финальной части чемпионата мира. Поэтому было решено отстранить сборную России. Формально было прописано, что «до особого распоряжения», но логика того решения подразумевала, что это касалось чемпионата.

Но дальше этот бан так и не был отменен и продлевался с формулировкой «до особого отдельного распоряжения» – как в случае ФИФА, так и в случае УЕФА.

– Получается, мы не можем их обвинить в двойных стандартах, когда Израилю и Турции ничего не было за вход их войск на территорию Сирии. Но есть ли возможность убрать из аргументации УЕФА в отношении России первый пункт про провокации в отношении россиян в европейских странах после ноябрьской истории с нападением на израильских болельщиков в Амстердаме после матча «Аякса» и «Маккаби»?

– Такой вопрос мы постоянно ставим в повестку дня. Причем совершенно не для того, чтобы каким-либо образом ограничить израильские команды, – у нас прекрасные отношения с Федерацией футбола Израиля, мы находимся в товарищеских отношениях с ее президентом и генеральным секретарем. И вопрос не в том, чтобы к ним применить какие-то санкции. И, кстати, их позиция тоже в том, что необходимо снимать санкции с российских команд.

– Израильская федерация официально об этом заявляла?

– Их мнение – нет никаких оснований применять такое решение к России.

– То есть израильтяне понимают, что рано или поздно на них могут спроецироваться те санкции, что с 2022 года применяются против российских команд?

– Более того, они и должны быть спроецированы. То есть, если мы отойдем от ситуации двойных стандартов и всех вернем в режим принятия объективных решений, то, раз уже применены такие санкции в отношении российских команд, то на каком основании их нет в отношении израильских команд?

Но мы боремся не за то, чтобы Израиль забанили вслед за нами. А за то, чтобы нас разбанили, раз не трогают Израиль, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Известия»
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