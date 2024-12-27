Фатих Текке: «Турция, конечно, поддержала бы возвращение России на международные турниры. У нас отлично относятся к русским, это всем известно»
Фатих Текке считает, что Турция поддержала бы возвращение России на турниры.
«Если бы проводилось голосование, конечно, Турецкая федерация футбола проголосовала бы за возвращение России на международные турниры.
Никаких сомнений. В Турции отлично относятся к русским, это всем известно», – сказал экс-форвард «Зенита» и «Рубина».
С 2022 года российские клубы и сборные России отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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