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  • Булыкин о бане России: «Конфликты идут по всему миру, отстранили только нас. Почему так? Тяжело пробить эту стену непонимания, сопротивления недружественных стран»
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Булыкин о бане России: «Конфликты идут по всему миру, отстранили только нас. Почему так? Тяжело пробить эту стену непонимания, сопротивления недружественных стран»

Дмитрий Булыкин надеется на какие-то подвижки в вопросе допуска России в 2025-м.

– Все мы надеемся на то, что начнем играть на международной арене. Сборной, правда, тяжело будет успеть на чемпионат мира 2026 года, жеребьевка уже проведена. Но ФИФА, УЕФА должны определиться. Конфликты идут по всему миру, отстранили только Россию. Почему так? Я за то, чтобы спорт был вне политики и та никак не влияла на футбол. Посмотрим, как все сложится.

И президент РФС Дюков надеется на возвращение наших команд.

– Правильно. Просто тяжело «пробить» всю эту стену непонимания, сопротивления недружественных стран. Надеюсь, какие-то подвижки в следующем году будут – хотя бы на уровне женских, юношеских турниров. Все понимают, что никому отстранение России от соревнований не нужно. И многие выступают за то, чтобы она вернулась в спортивную семью, – сказал бывший нападающий сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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