Гвардиола о зимних трансферах: «Игроки знают, что нам нужно усиление, но ощущают недовольство, когда новички занимают их позиции. Цель – подписать футболиста на следующие 4-5 лет»
Сегодня «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» в 18-м туре АПЛ (1:1). «Горожане» на текущий момент занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
«Зимнее трансферное окно – непростое время. Даже игроки знают, что нам нужно усилиться несколькими новичками. Но после того, как новички приходят и занимают позиции [игроков, которые уже были в составе], эти игроки ощущают недовольство. Но у нас много травм, и это проблема.
Цель заключается в том, чтобы подписать игрока, который сможет выступать за команду следующие четыре-пять лет, а там посмотрим. Иногда это непросто. Мы должны стараться.
Сегодня к матчу не были готовы 8 важных игроков, а Кевин [де Брюйне] не был готов играть все 90 минут, но, возможно, стоило выпустить его раньше.
Контракты нужно подписывать на долгосрочную перспективу. Мы работаем над этим. Конечно, нужно поговорить с клубом, он примет решение», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Пеп Гвардиола: «Нам нужны трансферы в январе, безусловно. Кажется, даже игроки «Сити» думают: «Подпишем? Пожалуйста!»
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