Гвардиола про 1:1 с «Эвертоном»: «Ман Сити» сыграл хорошо. У нас такой период: создаем, но пропускаем, как только соперник в первый раз подходит к нашим воротам»
Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» хорошо сыграл против «Эвертона».
«Манчестер Сити» сыграл вничью 1:1 в матче АПЛ. В активе «горожан» 1 победа в 13 последних матчах во всех турнирах.
«Мы сыграли очень хорошо.
Но сейчас у нашей команды такой период, когда происходит следующий сценарий: мы создаем моменты, но пропускаем, как только соперник в первый раз подходит к нашим воротам. Поэтому продолжаем работать.
Это очень хорошая игра с нашей стороны против такого соперника – и с точки зрения атаки, и обороны. Мы много раз били из пределов штрафной, но не смогли добиться того результата, которого хотели.
Сейчас нужно восстановиться и сыграть следующий матч с наилучшим настроем. Вот что нам нужно сделать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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