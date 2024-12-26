Пеп Гвардиола: «Нам нужны трансферы в январе, безусловно. Кажется, даже игроки «Сити» думают: «Подпишем? Пожалуйста!»
Пеп Гвардиола заявил о том, что «Манчестер Сити» нужные новые футболисты.
«Горожане» находятся на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах.
«Если мы можем это сделать, то нам нужно подписать футболистов в январе... Безусловно! У нас есть проблемы в обороне, в середине поля.
Мне кажется, даже сами футболисты в команде задавались вопросом о трансферах: «Подпишем ли мы несколько игроков? Пожалуйста!» – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в интервью Prime Video Sport.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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