Чернышенко о коррупции в футболе: «Правоохранительные органы оценят. Есть механизмы, как сделать судейство объективным и неподкупным»

Дмитрий Чернышенко высказался о коррупции в российском футболе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ .

«Поскольку информация публичная и правоохранительные органы занимаются, они дадут квалифицированную оценку», – сказал вице-премьер РФ. Чернышенко добавил, что залогом честной и эффективной системы организации судейства является ее прозрачность и неангажированность.

«Я уверен, что такую работу ведет Российский футбольный союз. Такой же путь проходила Континентальная хоккейная лига. Есть механизмы, как сделать так, чтобы судейство было профессиональным, объективным и неподкупным», – заключил Чернышенко.