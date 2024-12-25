Черданцев о коррупционном скандале: «Кого-нибудь крайнего найдут и накажут. Не думаю, что совершится революция в футболе и судействе. Это закрытый клуб, где люди занимаются своими делами»
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
«Давайте дождемся итогов. Думаю, кого-нибудь крайнего найдут и накажут. Но не думаю, что совершится какая-то революция в футболе и в судействе. Это закрытый клуб, где люди занимаются своими делами, зачистить эту поляну, мне кажется, не представляется возможным.
Поэтому рассчитывать на то, что после этой истории в российском футболе останутся только порядочные люди... Сигнал есть, значит, наверное, будут действовать люди осторожнее и понимать, что может быть и определенная ответственность за неспортивные действия», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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