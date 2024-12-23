Колосков о словах Федорищева про коррупцию: «Только следствие и суд могут дать объективную оценку. В мое время такие разговоры тоже случались, но ничего доказать не удавалось»

Вячеслав Колосков отреагировал на слова Вячеслава Федорищева про коррупцию в судействе.

Ранее губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов » должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

— Что думаете о словах Вячеслава Федорищева про деньги на оплату услуг неких людей, влияющих на судейский корпус?

— Нечто подобное в разное время говорили разные люди в футболе и СМИ. В мою бытность президентом РФС такие разговоры тоже случались. Но ничего доказать не удавалось. А чаще всего те, кто подобное заявлял, затем не предоставляли никаких доказательств.

Но здесь ситуация необычная — впервые об этом говорит человек такого государственного уровня, руководитель региона. Поэтому относиться к таким словам надо серьезно. Другое дело, вопрос опять же в доказательной базе. Только следствие и суд могут дать этому объективную оценку. Федорищев сказал, что написал соответствующие заявления в правоохранительные органы, вероятно, предоставил какие-либо факты.

Надо теперь дождаться результатов следствия и соответствующих процессуальных решений. Пока выводы делать рано, – сказал почетный президент РФС.

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко