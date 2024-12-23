  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о словах Федорищева про коррупцию: «Только следствие и суд могут дать объективную оценку. В мое время такие разговоры тоже случались, но ничего доказать не удавалось»
1

Колосков о словах Федорищева про коррупцию: «Только следствие и суд могут дать объективную оценку. В мое время такие разговоры тоже случались, но ничего доказать не удавалось»

Вячеслав Колосков отреагировал на слова Вячеслава Федорищева про коррупцию в судействе.

Ранее губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

— Что думаете о словах Вячеслава Федорищева про деньги на оплату услуг неких людей, влияющих на судейский корпус?

— Нечто подобное в разное время говорили разные люди в футболе и СМИ. В мою бытность президентом РФС такие разговоры тоже случались. Но ничего доказать не удавалось. А чаще всего те, кто подобное заявлял, затем не предоставляли никаких доказательств. 

Но здесь ситуация необычная — впервые об этом говорит человек такого государственного уровня, руководитель региона. Поэтому относиться к таким словам надо серьезно. Другое дело, вопрос опять же в доказательной базе. Только следствие и суд могут дать этому объективную оценку. Федорищев сказал, что написал соответствующие заявления в правоохранительные органы, вероятно, предоставил какие-либо факты. 

Надо теперь дождаться результатов следствия и соответствующих процессуальных решений. Пока выводы делать рано, – сказал почетный президент РФС.

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoсудьи
logoКрылья Советов
logoВячеслав Колосков
logoпремьер-лига Россия
logoВячеслав Федорищев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о проверке «Крыльев» по запросу Федорищева: «Где результаты-то? Все, проверка прошла? Миллионы людей в России ждут разрешения ситуации»
41вчера, 14:40
Лапочкин негативно оценил итоги 2024-го для российского судейства: «Больше минусов. ЭСК стала мемом, все смеются и издеваются»
3вчера, 13:47
Павел Каманцев: «Люди думают, что я прихожу к Федорищеву, как в фильме Гая Ричи, и заявляю, что есть долг перед судьями 36 млн? Не буду комментировать»
15вчера, 09:32
Рекомендуем
Главные новости
Кузнецов о «Зените»: «Что дают их победы? Бразильцам уже неинтересно играть, надо делать чистку в составе»
428 минут назад
Сафонов взял два пенальти в серии, 9 голов в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», «МЮ» разгромлен дома, победа «Реала» в последнем матче Наваса, «Спартаку» интересен Помазун и другие новости
2052 минуты назад
«Сафонов – специалист по пенальти, он снова это продемонстрировал». Энрике о победе над «Лансом»
27сегодня, 05:19
Кто выиграл Евро-2024? А кто – Кубок Стэнли?
сегодня, 05:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Интер» сыграет с «Комо», «Фиорентина» примет «Удинезе»
43сегодня, 04:59
Мотта о 6-м месте «Юве»: «В таблицу заглянем только по окончании сезона. А пока будем идти от матча к матчу»
6сегодня, 04:23
У «Аталанты» 13 побед в сезоне Серии А – больше всех в топ-5 лиг. По 12 матчей выиграли «Ливерпуль», «Реал», «Барса», «Атлетико», «ПСЖ» и «Наполи»
14сегодня, 03:41
Салах первым в АПЛ провел 6 сезонов с 10+ голами и 10+ ассистами, побив рекорд Руни
20сегодня, 03:13
Сафонов о 2 сэйвах в серии 11-метровых: «Отбивать пенальти – нормально для вратаря. У каждого свои секреты, но не собираюсь их раскрывать»
14сегодня, 02:28
Сафонов отразил 2 удара в серии пенальти с «Лансом» и помог «ПСЖ» пройти дальше в Кубке Франции. Это 8-й матч Матвея за парижан, у него 3 игры на ноль
83вчера, 22:15
Ко всем новостям
Последние новости
Магуайр интересен «Наполи» и «Галатасараю». У защитника истекает контракт с «МЮ»
212 минут назад
Рианчо о Захаряне: «Сосьедад» обязательно даст ему еще один шанс – это очень терпеливый клуб. Они заинтересованы, чтобы он развивался»
242 минуты назад
«Интер» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 05:58
«Аталанта» забила 124 гола за год, побив рекорд клуба
4сегодня, 05:32
«РПЛ нравится все больше – интрига, страсти полыхают. Телекартинка, обсуждение – все это нужно выводить на уровень КХЛ». Ринат Билялетдинов о лигах
2сегодня, 04:54
Минько о том, стоит ли Злобину играть с поврежденной почкой: «Он же вратарь, все время падает, на выходах играет. Наверное, понадобится защитный пояс»
сегодня, 04:40
Шахин о 1-й победе за 5 матчей: «Боруссии» пора научиться быть стабильной. Мы немного поправили дела в Бундеслиге»
сегодня, 04:00
Канчельскис о Батракове: «Не нужно мариноваться в РПЛ до 23 лет. Будет предложение из Европы – надо брать первый же билет и улетать»
11сегодня, 03:25
У Брандта впервые 1+1 за «Дортмунд» в Бундеслиге – в 171-м матче. За «Байер» был дубль и 2 ассиста в одной игре в 2019-м
2сегодня, 02:57
«Ювентус» выиграл 1700-й матч в Серии А. В топ-5 лиг больше побед лишь у «Реала», «Барсы» и «Арсенала»
16сегодня, 02:41
Рекомендуем