Гендиректор «Спартака» о словах Федорищева: «Зная аудиты, контроль, сложно представить, как мы могли бы быть в какой-то десятке. Судейство вызывает недоверие»

Олег Малышев оценил заявление губернатора Самарской области о коррупции в судействе.

Ранее губернатор Самарской области рассказал , что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ .

– Федорищев уже сделал заявление о том, что «Зенит» не в числе десятки клубов, которые могут быть замешаны в коррупции в судейском корпусе. Про «Спартак» он такого пока не говорил. Как смотрите на его высказывания?

– Зная, как организована работа в «Спартаке» – количество аудитов, контроля – мне сложно представить, как мы могли бы быть в какой-то десятке.

Если подобного рода нарушения случаются, я двумя руками за то, чтобы их найти и искоренить.

Потому что, если честно, вызывает недоверие и вызывает вопросы качество судейства.

У меня нет, в отличие от руководителя судейского корпуса, ощущения, что оно улучшается, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.