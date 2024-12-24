Гендиректор «Спартака» о словах Федорищева: «Зная аудиты, контроль, сложно представить, как мы могли бы быть в какой-то десятке. Судейство вызывает недоверие»
Ранее губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
– Федорищев уже сделал заявление о том, что «Зенит» не в числе десятки клубов, которые могут быть замешаны в коррупции в судейском корпусе. Про «Спартак» он такого пока не говорил. Как смотрите на его высказывания?
– Зная, как организована работа в «Спартаке» – количество аудитов, контроля – мне сложно представить, как мы могли бы быть в какой-то десятке.
Если подобного рода нарушения случаются, я двумя руками за то, чтобы их найти и искоренить.
Потому что, если честно, вызывает недоверие и вызывает вопросы качество судейства.
У меня нет, в отличие от руководителя судейского корпуса, ощущения, что оно улучшается, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
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