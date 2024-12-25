Пименов о российском игроке года: «Лучшим был Сафонов, его трансфер в «ПСЖ» – очень мощно. Важно, что начал играть, конкурируя с Доннаруммой»
Руслан Пименов назвал Матвея Сафонова лучшим российским футболистом 2024 года.
«Ярко проявил себя в этом году полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Но лучшим был Сафонов.
А его трансфер в «ПСЖ» – это вообще было очень мощно. Очень важно, что он начал играть за «ПСЖ», конкурируя с Доннаруммой», – сказал экс-форвард «Локомотива» и «Динамо».
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. В составе «быков» в минувшем сезоне вратарь стал серебряным призером Мир РПЛ.
В нынешнем сезоне 25‑летний голкипер провел за «ПСЖ» 8 матчей во всех турнирах, пропустив 6 мячей и три раза сыграв на ноль.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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