Пименов о российском игроке года: «Лучшим был Сафонов, его трансфер в «ПСЖ» – очень мощно. Важно, что начал играть, конкурируя с Доннаруммой»

Руслан Пименов назвал Матвея Сафонова лучшим российским футболистом 2024 года.

«Ярко проявил себя в этом году полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков . Но лучшим был Сафонов.

А его трансфер в «ПСЖ» – это вообще было очень мощно. Очень важно, что он начал играть за «ПСЖ », конкурируя с Доннаруммой », – сказал экс-форвард «Локомотива» и «Динамо».

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. В составе «быков» в минувшем сезоне вратарь стал серебряным призером Мир РПЛ .

В нынешнем сезоне 25‑летний голкипер провел за «ПСЖ» 8 матчей во всех турнирах, пропустив 6 мячей и три раза сыграв на ноль.