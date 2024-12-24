Чанов о Сафонове на обложке L’Equipe: «Большое дело. Показал, какова наша вратарская школа»

Вячеслав Чанов оценил публикацию фото Матвея Сафонова на обложке L’Equipe.

В воскресенье вратарь «ПСЖ » отбил два послематчевых 11-метровых в игре 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» (1:1, 4:3 по пен.).

«Можем только порадоваться за Матвея . Еще и на обложку L’Equipe попал — тоже большое дело. После матча с «Баварией» на него был несправедливый наезд со стороны СМИ. Да, была ошибка, но в то же время сколько раз он спас команду. А на него так накинулись!

Как водится, в таких случаях его загнали в угол, пришлось снова дожидаться своего шанса. В прошедшей встрече он получил возможность и отлично ей воспользовался. Именно в таких ситуациях проявляется вратарский характер.

Матвей показал тренерскому штабу, болельщикам и СМИ, какова наша советская и вратарская школа. Пускай и говорят, что пенальти — лотерея, но удача в ней улыбается сильнейшим», – сказал бывший тренер вратарей ЦСКА.