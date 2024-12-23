Сафонов попал на обложку L’Equipe после двух сэйвов в серии пенальти: «Хладнокровный вратарь»
Матвей Сафонов попал на обложку французской газеты L’Equipe.
«ПСЖ» выиграл матч 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса» (1:1, 4:3 по пенальти) благодаря двум сэйвам российского вратаря в серии 11-метровых.
L’Equipe поместила фото россиянина на первую полосу сегодняшнего номера с подписью «хладнокровный вратарь».
Фото: x.com/lequipe
Сафонов взял 2 пенальти и провел «ПСЖ» дальше! Главная звезда кубкового матча
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница L’Equipe в X
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