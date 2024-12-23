Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» после двух сэйвов в серии пенальти с «Лансом» – 7 из 10
Матвей Сафонов признан лучшим игроком «ПСЖ» в матче с «Лансом».
«ПСЖ» выиграл матч 1/32 финала Кубка Франции (1:1, 4:3 по пенальти) благодаря двум сэйвам российского вратаря в серии 11-метровых.
Французская газета L’Équipe поставила Сафонову 7 из 10 – это самая высокая оценка в составе парижан. Защитник Маркиньос получил 6 баллов, тренер Луис Энрике – 4.
Семерку получил также полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковски.
Сафонов взял 2 пенальти и провел «ПСЖ» дальше! Главная звезда кубкового матча
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: L’Équipe
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