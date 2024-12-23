  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» после двух сэйвов в серии пенальти с «Лансом» – 7 из 10
15

Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» после двух сэйвов в серии пенальти с «Лансом» – 7 из 10

Матвей Сафонов признан лучшим игроком «ПСЖ» в матче с «Лансом».

«ПСЖ» выиграл матч 1/32 финала Кубка Франции (1:1, 4:3 по пенальти) благодаря двум сэйвам российского вратаря в серии 11-метровых.

Французская газета L’Équipe поставила Сафонову 7 из 10 – это самая высокая оценка в составе парижан. Защитник Маркиньос получил 6 баллов, тренер Луис Энрике – 4.

Семерку получил также полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковски.

Сафонов взял 2 пенальти и провел «ПСЖ» дальше! Главная звезда кубкового матча

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: L’Équipe
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
рейтинги
logoКубок Франции
logoЛанс
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoПшемыслав Франковски
logoМаркиньос
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов попал на обложку L’Equipe после двух сэйвов в серии пенальти: «Хладнокровный вратарь»
53сегодня, 08:08Фото
Сафонов об адаптации в «ПСЖ»: «Сейчас лучше понимаю требования тренера, мне все дается легче. Я готов играть»
15сегодня, 07:41
«Сафонов – специалист по пенальти, он снова это продемонстрировал». Энрике о победе над «Лансом»
66сегодня, 05:19
Рекомендуем
Главные новости
Генсек РФС о популярности футбола: «Давайте сравним рейтинги не самых топовых матчей с цифрами топовых событий других видов спорта. Цифры футбола на порядок выше»
830 минут назад
Невилл об «МЮ»: «Эти игроки недостаточно хороши для клуба, который стремится быть на вершине. Больший плюс, что Аморим видит их без прикрас – нужна культурная перестройка»
335 минут назад
Слуцкий о том, почему не хочет тренировать в нынешней РПЛ: «Все равно что из 8-го класса в 6-й перейти – понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем. Сложно найти мотивацию»
4742 минуты назад
Мостовой прошел аттестацию по итогам учебы в Академии РФС. Лицензию тренера должны выдать в начале 2025-го
5459 минут назад
Хотите развивать инфраструктуру масштабного веб-проекта? Тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 09:00Вакансия
Дюков о ВЦИОМ: «Что-то может быть не так не в футболе, а в опросах. Россия – футбольная страна, об этом говорят посещаемость, рейтинги»
31сегодня, 08:52
«Барса» обеспокоена формой Левандовского. Флик верит в форварда и считает спад временным
49сегодня, 08:42
Сапета о тратах футболистов: «Вот будешь вкладываться во что-то 15 лет карьеры, и? Осознаешь, что молодость прошла мимо. Какие-то деньги нужно просто прогулять»
11сегодня, 08:23
Сафонов попал на обложку L’Equipe после двух сэйвов в серии пенальти: «Хладнокровный вратарь»
53сегодня, 08:08Фото
Сафонов об адаптации в «ПСЖ»: «Сейчас лучше понимаю требования тренера, мне все дается легче. Я готов играть»
15сегодня, 07:41
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти о «Реале»: «В сложные моменты тренеру нужна поддержка. Спасибо игрокам и клубу, который всегда передавал мне любовь и спокойствие»
16 минут назад
Вальверде о Мбаппе в «Реале»: «Один из лучших игроков в мире и пример для подражания в раздевалке. Мы должны показать ему свою любовь»
5сегодня, 08:57
Около 300 фанатов «Тоттенхэма» вышли на акцию протеста против руководства. Были лозунги: «Мне плевать на Леви, Леви плевать на меня» и «Леви, убирайся»
8сегодня, 08:49
Анчелотти о «Реале»: «После поражения от «Милана» мы поговорили очень конкретно и вернулись. Я сказал, что период адаптации Мбаппе закончился, и он доказал, что я бываю прав»
3сегодня, 08:18
Алдонин о развитии футбола в регионах: «Тяжелое время сейчас. В распределении финансов спорт не главенствует, но это тоже важная составляющая в образовании здорового общества»
3сегодня, 07:55
«Карпин — ведущий тренер страны, не уступающий ни Семаку, ни Станковичу, ни Мусаеву. Он жесткий. Если кто-то не выполняет требования, то присаживается на лавку». Стрепетов о работе в сборной
29сегодня, 07:25
Экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов покинет «Шинник». У него 2 гола в 22 матчах
13сегодня, 07:09
Рианчо о Захаряне: «Сосьедад» обязательно даст ему еще один шанс – это очень терпеливый клуб. Они заинтересованы, чтобы он развивался»
3сегодня, 06:20
«Интер» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 05:58
Колосков о словах Федорищева про коррупцию: «Только следствие и суд могут дать объективную оценку. В мое время такие разговоры тоже случались, но ничего доказать не удавалось»
2сегодня, 05:46
Рекомендуем