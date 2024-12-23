Сафонов об адаптации в «ПСЖ»: «Сейчас лучше понимаю требования тренера, мне все дается легче. Я готов играть»
Матвей Сафонов рассказал о своей адаптации в «ПСЖ».
«Мне очень интересно, это новый уровень, и, конечно, мне потребовалось время на адаптацию. Сейчас я лучше понимаю требования тренера, мне все дается легче.
Когда я приехал, первые тренировки были ужасными – они проходили на слишком высокой скорости. Мне нужно было время, чтобы повысить свой уровень, и теперь я готов играть в этой команде», – сказал вратарь «ПСЖ».
Сафонов взял 2 пенальти и провел «ПСЖ» дальше! Главная звезда кубкового матча
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
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