Сергей Юран: «Еще один центральный защитник хорошего уровня необходим «Спартаку». На месте Станковича попросил бы еще нападающего таранного типа»
Сергей Юран назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку».
«Я думаю, еще один центральный защитник хорошего уровня необходим «Спартаку». Станкович ставил в оборону Литвинова, но по своему амплуа тот все же опорный полузащитник.
Нацеленных на атаку игроков в команде достаточно, а вот качественный опорник оборонительного плана «Спартаку» не помешал бы.
И если возможности позволяют, я бы на месте Станковича попросил еще нападающего таранного типа. Угальде – это хорошо.
Но когда соперник всем составом обороняется на своей половине поля и взломать оборону через центр проблематично, нужно больше задействовать фланги и выпускать под прострелы-навесы мощного форварда типа Зе Луиша», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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